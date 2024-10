Ilgiorno.it - La Cardiologia dell’Asst di Lodi fa scuola

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladi, diretta da Pietro Mazzarotto, fa: il suo team di aritmologia – specialità che si occupa di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi del ritmo cardiaco – ospita da ieri e fino a oggi quattro giovani cardiologi – uno proveniente da un centro ospedaliero lombardo, gli altri tre da fuori regione – che hanno deciso di consolidare il loro know how in merito ad una nuova procedura di impianto di pacemaker. La metodica è stata introdotta al Maggiore lo scorso anno ad opera di Luca Poggio (nella foto) aritmologo che ha trasferito, giungendo a, tutta la propria esperienza nel campo dell’elettrostimolazione cardiaca maturata in una grossa struttura ospedaliero lombarda.