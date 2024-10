Ischia: il nuovo singolo dei Fitness Forever feat. Peppino Di Capri (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la pubblicazione del singolo “A vele spiegate” (feat. Calcutta) la band Fitness Forever pubblica il secondo singolo “Ischia” che anticipa il prossimo album previsto per l’8 novembre.Anche per questo nuovo singolo dei Fitness Forever - uscito ieri, 9 ottobre - c’è un featuring d’eccezione Napolitoday.it - Ischia: il nuovo singolo dei Fitness Forever feat. Peppino Di Capri Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la pubblicazione del“A vele spiegate” (. Calcutta) la bandpubblica il secondo” che anticipa il prossimo album previsto per l’8 novembre.Anche per questodei- uscito ieri, 9 ottobre - c’è unuring d’eccezione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

S’intitola “Ischia” (feat. Peppino Di Capri) il secondo singolo dei Fitness Forever che anticipa il nuovo album - Anche per questo nuovo singolo dei Fitness Forever c’è un featuring d’eccezione: lo chansonnier italiano per eccellenza, un mito vivente: Peppino Di Capri. Tempo di lettura: 4 minutiDopo la pubblicazione del singolo “A vele spiegate” (feat. “Quando a fine 2019 Bongusto muore provai una grandissima tristezza, come quello della dipartita di una persona molto cara così che, appena terminata la ... (Anteprima24.it)

A vele spiegate : il nuovo singolo dei Fitness Forever con Calcutta - Ritorno discografico per il super gruppo napoletano Fitness Forever che dopo cinque anni di silenzio pubblica il nuovo singolo con Calcutta, co-autore e voce del brano. “A vele spiegate” è il brano che anticipa la pubblicazione di “Amore E Salute" il quinto album del gruppo capitanato da Carlos... (Napolitoday.it)

A vele spiegate : il nuovo singolo dei Fitness Forever con Calcutta - Ritorno discografico per il super gruppo napoletano Fitness Forever che dopo cinque anni di silenzio pubblica il nuovo singolo con Calcutta, co-autore e voce del brano. “A vele spiegate” è il brano che anticipa la pubblicazione di “Amore E Salute" il quinto album del gruppo capitanato da Carlos... (Napolitoday.it)