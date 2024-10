Inganno, la recensione: quando la differenza d’età in amore rimane un tabù (e il sesso non basta) (Di giovedì 10 ottobre 2024) La serie Netflix Inganno prova a rompere il tabù della differenza d'età in amore: Gabriella, 60 anni, si innamora di Elia, che ne ha la metà. Premessa ottima, se non fosse che il risultato ricalca esattamente i pregiudizi. Nel mezzo bugie, segreti e (tanto) sesso fanno il resto, con un finale che inganna e delude. Fanpage.it - Inganno, la recensione: quando la differenza d’età in amore rimane un tabù (e il sesso non basta) Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La serie Netflixprova a rompere ildellad'età in: Gabriella, 60 anni, si innamora di Elia, che ne ha la metà. Premessa ottima, se non fosse che il risultato ricalca esattamente i pregiudizi. Nel mezzo bugie, segreti e (tanto)fanno il resto, con un finale che inganna e delude.

