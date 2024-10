Inflazione Usa sale a settembre oltre attese prezzi +24%

Inflazione Usa sale a settembre oltre attese, prezzi +2,4% (Di giovedì 10 ottobre 2024) I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono saliti in settembre del 2,4%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su un +2,3% ma in rallentamento rispetto al +2,5% di luglio. Su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,2%, oltre il +0,1% previsto dal mercato. Anche l'indice core è salito più delle attese, segnando un +3,3% su base annua è un +0,3% su agosto mentre gli analisti scommettevano su +3,2% e +0,2%. Quotidiano.net - Inflazione Usa sale a settembre oltre attese, prezzi +2,4% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ial consumo negli Stati Uniti sono saliti indel 2,4%, sopra ledegli analisti che scommettevano su un +2,3% ma in rallentamento rispetto al +2,5% di luglio. Su base mensile isono aumentati dello 0,2%,il +0,1% previsto dal mercato. Anche l'indice core è salito più delle, segnando un +3,3% su base annua è un +0,3% su agosto mentre gli analisti scommettevano su +3,2% e +0,2%.

