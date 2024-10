Infermieri, via il nuovo corso. Intanto l’Asst ne assume 47: "Professione fondamentale" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Professione infermiere, figura fondamentale nelle strutture sanitarie nelle quali c’è grande bisogno. L’altra mattina nell’Aula Suor Bianca all’ospedale di circolo di Busto Arsizio è stato inaugurato l’anno accademico 2024/25 del corso di laurea in Infermieristica, presenti 110 aspiranti Infermieri, di cui 43 nuove matricole, motivate e pronte a cominciare il percorso formativo. Ilgiorno.it - Infermieri, via il nuovo corso. Intanto l’Asst ne assume 47: "Professione fondamentale" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)infermiere, figuranelle strutture sanitarie nelle quali c’è grande bisogno. L’altra mattina nell’Aula Suor Bianca all’ospedale di circolo di Busto Arsizio è stato inaugurato l’anno accademico 2024/25 deldi laurea instica, presenti 110 aspiranti, di cui 43 nuove matricole, motivate e pronte a cominciare il performativo.

