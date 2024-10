"Inaccettabile la chiusura del reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lanciano": la Cisl critica la Asl (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Cisl esprime forte preoccupazione per la chiusura improvvisa del reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lanciano, una decisione che rischia di "compromettere gravemente l'assistenza sanitaria in un territorio densamente popolato e di grande rilevanza sociale ed economica".La chiusura del Chietitoday.it - "Inaccettabile la chiusura del reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lanciano": la Cisl critica la Asl Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laesprime forte preoccupazione per laimprovvisa deldidi, una decisione che rischia di "compromettere gravemente l'assistenza sanitaria in un territorio densamente popolato e di grande rilevanza sociale ed economica".Ladel

