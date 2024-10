In casa ha quasi un chilo di hashish, in manette un 19enne spezzino (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Spezia, 10 ottobre 2024 – Aveva quasi un chilo di hashish e per questo è stato arrestato un giovane spezzino. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto un 19enne della nostra città per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, durante un controllo nella zona Fossitermi, i militari hanno identificato il giovane che aveva un atteggiamento sospetto e che, dopo esser stato sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di hashish suddivisi in due dosi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare altri nove panetti di sostanza stupefacente, sempre hashish, per un totale di circa 900 grammi oltre che il materiale per il confezionamento. Lanazione.it - In casa ha quasi un chilo di hashish, in manette un 19enne spezzino Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Spezia, 10 ottobre 2024 – Avevaundie per questo è stato arrestato un giovane. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto undella nostra città per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, durante un controllo nella zona Fossitermi, i militari hanno identificato il giovane che aveva un atteggiamento sospetto e che, dopo esser stato sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi disuddivisi in due dosi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare altri nove panetti di sostanza stupefacente, sempre, per un totale di circa 900 grammi oltre che il materiale per il confezionamento.

