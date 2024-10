"Il Senato è pieno di cretini. Quindi...": l'ultima bordata di Vittorio Feltri (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al solito, senza peli sulla lingua. Si parla di Vittorio Feltri e della sua rubrica a Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il programma condotto da Piero Chiambretti su Rai 3 in onda in prima serata oggi, giovedì 10 ottobre. Il fondatore di Libero viene chiamato a commentare le vicende della settimana. Tra queste, le indiscrezioni sulla manovra e le accuse della sinistra al governo per un inesistente aumento del carico fiscale. "Anche se aumentano le tasse a me non importa molto perché io guadagno tanto, me ne strafrego. E gli altri? Me ne frego, io penso a me", taglia corto Vittorio Feltri. E ancora, sui "sacrifici" di cui hanno parlato Giancarlo Giorgetti e, a stretto giro, Elsa Fornero: "Sacrifici è così generico che vorrei sapere quali, finché non mi dicono quali sacrifici devo fare non mi eccito. Liberoquotidiano.it - "Il Senato è pieno di cretini. Quindi...": l'ultima bordata di Vittorio Feltri Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al solito, senza peli sulla lingua. Si parla die della sua rubrica a Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il programma condotto da Piero Chiambretti su Rai 3 in onda in prima serata oggi, giovedì 10 ottobre. Il fondatore di Libero viene chiamato a commentare le vicende della settimana. Tra queste, le indiscrezioni sulla manovra e le accuse della sinistra al governo per un inesistente aumento del carico fiscale. "Anche se aumentano le tasse a me non importa molto perché io guadagno tanto, me ne strafrego. E gli altri? Me ne frego, io penso a me", taglia corto. E ancora, sui "sacrifici" di cui hanno parlato Giancarlo Giorgetti e, a stretto giro, Elsa Fornero: "Sacrifici è così generico che vorrei sapere quali, finché non mi dicono quali sacrifici devo fare non mi eccito.

