Il rapporto Onu: “Israele vuole smantellare il sistema sanitario a Gaza. Torture, stupri e uccisioni sui detenuti per ordine di Ben Gvir” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da un anno è ormai evidente che la guerra di Israele a Gaza non ha colpito solo obiettivi militari, mirati a “sradicare Hamas”, obiettivo dichiarato del governo di Tel Aviv. Bombe dello Stato ebraico si sono abbattute su campi profughi, strutture che accoglievano gli sfollati della Striscia, scuole e ospedali. Adesso, mentre centinaia di chilometri a Nord, al confine con il Libano, lo Stato ebraico spara colpi contro le basi della missione di pace Onu a guida italiana, proprio le Nazioni Unite accusano Israele di “crimini contro l’umanità” coincludendo, con i propri investigatori, che il governo Netanyahu sta deliberatamente prendendo di mira le strutture sanitarie e uccidendo e torturando il personale medico a Gaza. Ilfattoquotidiano.it - Il rapporto Onu: “Israele vuole smantellare il sistema sanitario a Gaza. Torture, stupri e uccisioni sui detenuti per ordine di Ben Gvir” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da un anno è ormai evidente che la guerra dinon ha colpito solo obiettivi militari, mirati a “sradicare Hamas”, obiettivo dichiarato del governo di Tel Aviv. Bombe dello Stato ebraico si sono abbattute su campi profughi, strutture che accoglievano gli sfollati della Striscia, scuole e ospedali. Adesso, mentre centinaia di chilometri a Nord, al confine con il Libano, lo Stato ebraico spara colpi contro le basi della missione di pace Onu a guida italiana, proprio le Nazioni Unite accusanodi “crimini contro l’umanità” coincludendo, con i propri investigatori, che il governo Netanyahu sta deliberatamente prendendo di mira le strutture sanitarie e uccidendo e torturando il personale medico a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"A Gaza è sterminio". La nuova assurda accusa dell'Onu contro Israele - Un'indagine delle Nazioni Unite accusa Israele di aver deliberatamente distrutto il sistema sanitario di Gaza durante il conflitto in corso, configurando potenziali crimini di guerra e sterminio. (Ilgiornale.it)

Inchiesta Onu - Israele colpevole di sterminio a Gaza : vuole distruggere il sistema sanitario. Tutte le accuse - L'intera documentazione sarà presentata il 30 ottobre all'Assemblea dell'Onu. Rilevate violazioni anche da parte dei miliziani palestinesi. Una Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati (inclusa Gerusalemme Est e Israele) muove pesanti accuse nei confronti di Tel Aviv. (Quotidiano.net)

Onu - 'Israele vuole distruggere sistema sanitario Gaza' - Israele sta deliberatamente prendendo di mira le strutture sanitarie e uccidendo e torturando il personale medico a Gaza, hanno dichiarato giovedì gli investigatori dell'Onu, accusando il paese di "crimini contro l'umanità". "Israele ha attuato una politica concertata per distruggere il sistema sanitario di Gaza come parte di un attacco più ampio contro Gaza", ha affermato in un comunicato la ... (Quotidiano.net)