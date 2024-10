Hubble svela nuovi misteri della Grande Macchia Rossa di Giove (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli astronomi hanno osservato la Grande Macchia Rossa (GRS: Great Red Spot) di Giove per oltre 150 anni, una tempesta anticiclonica così vasta da poter inghiottire la Terra. Tuttavia, nonostante secoli di osservazione, i dati raccolti dal telescopio spaziale Hubble tra dicembre 2023 e marzo 2024 rivelano nuovi comportamenti sorprendenti. La GRS, a lungo considerata una struttura stabile, sta ora mostrando segni di un’instabilità inaspettata. Queste nuove scoperte non solo rivelano dettagli affascinanti sul gigante gassoso, ma forniscono anche una finestra sulle dinamiche delle tempeste planetarie in generale. .com - Hubble svela nuovi misteri della Grande Macchia Rossa di Giove Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli astronomi hanno osservato la(GRS: Great Red Spot) diper oltre 150 anni, una tempesta anticiclonica così vasta da poter inghiottire la Terra. Tuttavia, nonostante secoli di osservazione, i dati raccolti dal telescopio spazialetra dicembre 2023 e marzo 2024 rivelanocomportamenti sorprendenti. La GRS, a lungo considerata una struttura stabile, sta ora mostrando segni di un’instabilità inaspettata. Queste nuove scoperte non solo rivelano dettagli affascinanti sul gigante gassoso, ma forniscono anche una finestra sulle dinamiche delle tempeste planetarie in generale.

Giove - un nuovo studio svela il mistero secolare della Grande Macchia Rossa - Se queste tempeste minori non sono presenti, la Macchia Rossa non può mantenere le sue dimensioni prodigiose. Questo studio offre una nuova prospettiva su uno dei misteri più duraturi del nostro Sistema Solare e apre la strada a ulteriori ricerche per comprendere meglio i complessi fenomeni atmosferici di Giove. (Tuttotek.it)