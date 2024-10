"Grazie a tutti". Clamoroso: Rafa Nadal annuncia il ritiro, quando sarà il suo ultimo match | Video (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi, giovedì 10 ottobre, è un giorno triste per il tennis mondiale. Rafa Nadal, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, si ritira dai campi di gioco. L'annuncio è arrivato con un Video pubblicato sui social. La Final 8 di Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre sarà il suo ultimo torneo da tennista professionista. Il maiorchino, 38 anni, ha collezionato in 22 anni di carriera 92 titoli, di cui 22 del Grande Slam. Ha inoltre conquistato l'oro alle Olimpiadi, sia nel singolo che nel doppio, e cinque volte la Coppa Davis con la squadra spagnola. La decisione di ritirarsi arriva dopo un lungo periodo segnato da infortuni, in particolare quello alla gamba sinistra, che lo hanno tenuto fuori per quasi tutta la stagione 2023. "Sono molto felice che il mio ultimo torneo sarà la fase finale della Coppa Davis nel mio paese. Liberoquotidiano.it - "Grazie a tutti". Clamoroso: Rafa Nadal annuncia il ritiro, quando sarà il suo ultimo match | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi, giovedì 10 ottobre, è un giorno triste per il tennis mondiale., uno dei più grandi tennisti dii tempi, si ritira dai campi di gioco. L'annuncio è arrivato con unpubblicato sui social. La Final 8 di Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembreil suotorneo da tennista professionista. Il maiorchino, 38 anni, ha collezionato in 22 anni di carriera 92 titoli, di cui 22 del Grande Slam. Ha inoltre conquistato l'oro alle Olimpiadi, sia nel singolo che nel doppio, e cinque volte la Coppa Davis con la squadra spagnola. La decisione di ritirarsi arriva dopo un lungo periodo segnato da infortuni, in particolare quello alla gamba sinistra, che lo hanno tenuto fuori per quasi tutta la stagione 2023. "Sono molto felice che il miotorneola fase finale della Coppa Davis nel mio paese.

