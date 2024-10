Gran Piemonte 2024, risultati e classifica: Powless trionfa con gran coraggio (Di giovedì 10 ottobre 2024) I risultati e la classifica del gran Piemonte 2024, l’edizione numero 108 della storica corsa di un giorno vinta da una grande Neilson Powless. Una classica ormai del ciclismo in autunno e nei 182 km con partenza da Valdengo e arrivo a Borgomanero c’è stato non poco spettacolo. La prima parte della gara, pianeggiante, è stata caratterizzata da una lunga fuga con quattro corridori al comando, Ponomar, Zukowsky, Munoz e Colnaghi, gli ultimi tre si arrendono per ultimi ma poi nella parte finale del percorso, con alcune salite e pendenze importanti, si scatenano anche i vari Ciccone e Powless. Proprio lo statunitense va in avanscoperta e prende margine, riuscendo a proseguire da solo e non si arrende, nonostante un gruppetto di trenta corridori circa lo tampini fino ai -5, quando il margine è di 15?. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ie ladel, l’edizione numero 108 della storica corsa di un giorno vinta da unade Neilson. Una classica ormai del ciclismo in autunno e nei 182 km con partenza da Valdengo e arrivo a Borgomanero c’è stato non poco spettacolo. La prima parte della gara, pianeggiante, è stata caratterizzata da una lunga fuga con quattro corridori al comando, Ponomar, Zukowsky, Munoz e Colnaghi, gli ultimi tre si arrendono per ultimi ma poi nella parte finale del percorso, con alcune salite e pendenze importanti, si scatenano anche i vari Ciccone e. Proprio lo statunitense va in avanscoperta e prende margine, riuscendo a proseguire da solo e non si arrende, nonostante un gruppetto di trenta corridori circa lo tampini fino ai -5, quando il margine è di 15?.

LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA : braccio di ferro tra Powless e il gruppo per la vittoria! - E il vantaggio della testa della corsa scende a dismisura, ora a 2’45”. 16. 35 Escono dal gruppetto anche Bernard e Zimmermann che provano ad andare all’inseguimento di Powless. Poi in discesa bisognerà fare attenzione. 38 Ha già scollinato Powless che adesso si lancia a tutta in discesa. 12. 15. (Oasport.it)

LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA : Powless al comando in solitaria - inseguitori a 20?. 20 km al traguardo - 14 Cominciata la discesa che andrà affrontata con una certa cautela, vista la strada bagnata. 14. 40 Ci sono alcuni contrattacchi dal gruppetto degli inseguitori: non sembra esserci grande accordo dietro. Tutto a favore del fuggitivo. 14. 14. 5 Pro Cycling Team) e Francisco Munoz (Team Polti Kometa) transitano in cima al Passo della Colma con 1’20” di vantaggio. (Oasport.it)

LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA : Powless attacca - inseguitori a 40? a 30 km dall’arrivo - 39 Il gruppo continua a limare il margine, segnalato ora a 4’25”. 45 Ancora efficace l’azione di Powless che resta davanti, anche se si volta abbastanza spesso. 12. 12. 15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’edizione numero 108 della Gran Piemonte. 5 Pro Cycling Team) e Francisco Munoz (Team Polti Kometa): 6’20” ora il vantaggio. (Oasport.it)