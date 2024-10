Giugliano, corso Campano senza pace: negozio di abbigliamento a fuoco in serata (Di giovedì 10 ottobre 2024) In fiamme negozio di abbigliamento a Giugliano. Si tratta di “Ralu Boutique”, situato lungo corso Campano, a pochi passi da piazza Annunziata. Un incendio è divampato in serata in circostanze ancora da chiarire, distruggendo parte dell’interno del locale. Giugliano, corso Campano senza pace: negozio di abbigliamento a fuoco in serata Il rogo ha sprigionato un L'articolo Giugliano, corso Campano senza pace: negozio di abbigliamento a fuoco in serata Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, corso Campano senza pace: negozio di abbigliamento a fuoco in serata Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In fiammedi. Si tratta di “Ralu Boutique”, situato lungo, a pochi passi da piazza Annunziata. Un incendio è divampato inin circostanze ancora da chiarire, distruggendo parte dell’interno del locale.diinIl rogo ha sprigionato un L'articolodiinTeleclubitalia.

