Giornate Fai d'autunno, le aperture straordinarie a Treviso e in Veneto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 si terranno le Giornate FAI d'autunno, giunte alla tredicesima edizione. Questo importante evento, organizzato dal FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano, offre l'opportunità di scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Saranno aperti al Trevisotoday.it - Giornate Fai d'autunno, le aperture straordinarie a Treviso e in Veneto Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 si terranno leFAI d', giunte alla tredicesima edizione. Questo importante evento, organizzato dal FAI-Fondo per l'Ambiente Italiano, offre l'opportunità di scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Saranno aperti al

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Giornate Fai d’Autunno - la Toscana si mette in mostra - . "Una bellissima occasione per questo fine settimana di poter tornare a queste giornate del Fai d'autunno, ma è anche bello ricordare che la collaborazione è proficua tutto l'anno. Siamo felicissimo di questo ritorno, con i tanti luoghi a Firenze e in tutta la Toscana", conclude Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana. (Lanazione.it)

Giornate Fai d'Autunno - manifestazioni golose e degustazione cocktail : cosa fare nel weekend - Non sapete ancora come passare il fine settimana? Niente paura arriva la guida con gli eventi clou del fine settimana. Si partirĂ con le tre aperture straordinarie previste per le Giornate Fai d'Autunno da Torre Faro fino a Taormina. Al via Stretto-Art al Palacultura per celebrare la cultura a... (Messinatoday.it)

Giornate Fai d'Autunno - Sagra dei funghi d'Aspromonte e "Tre giorni di fuoco" con menù piccanti : cosa fare nel weekend - Pronti per un weekend di gusto e divertimento? Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Gusto e territorio saranno gli ingredienti di Identità reggine a Villa Genoese Zerbi con degli chef. Si parte con le Giornate Fai d'Autunno in cui è prevista l'apertura straordinaria di due siti. (Reggiotoday.it)