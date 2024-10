Geonova, gli specialisti. Ogni ‘sollevamento‘ è un gioco di squadra (Di giovedì 10 ottobre 2024) Geonova, azienda leader a livello nazionale nel settore sollevamenti industriali con sede sociale a Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca. Ha anche due altre sedi distaccate: una, come unità locale, nel comune di Lucca, con rimessaggio, officina ed ufficio di rappresentanza e una terza nel comune di Borgo a Mozzano in località "Socciglia" dove di recente l’azienda ha provveduto all’acquisto di due capannoni industriali. Al "timone" dell’azienda da oltre mezzo secolo c’è Francesco Giusti (nella foto), fin dalla sua fondazione nei primi anni ’70 del 1900. I suoi interventi si differenziano fino all’uso delle gru gigantesche impiegate anche al ponte Morandi a Genova fin dal giorno del crollo e, di recente, a Vagli al Ponte della Tambura. Molte gru sono state usate nella variante di Vallico, per la posa dei viadotti, così come su innumerevoli strade e autostrade italiane. Lanazione.it - Geonova, gli specialisti. Ogni ‘sollevamento‘ è un gioco di squadra Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), azienda leader a livello nazionale nel settore sollevamenti industriali con sede sociale a Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca. Ha anche due altre sedi distaccate: una, come unità locale, nel comune di Lucca, con rimessaggio, officina ed ufficio di rappresentanza e una terza nel comune di Borgo a Mozzano in località "Socciglia" dove di recente l’azienda ha provveduto all’acquisto di due capannoni industriali. Al "timone" dell’azienda da oltre mezzo secolo c’è Francesco Giusti (nella foto), fin dalla sua fondazione nei primi anni ’70 del 1900. I suoi interventi si differenziano fino all’uso delle gru gigantesche impiegate anche al ponte Morandi a Genova fin dal giorno del crollo e, di recente, a Vagli al Ponte della Tambura. Molte gru sono state usate nella variante di Vallico, per la posa dei viadotti, così come su innumerevoli strade e autostrade italiane.

