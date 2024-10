Lapresse.it - G7 Salute, Schillaci: “Investire in prevenzione, l’antimicrobico resistenza è la pandemia di oggi”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ministro dellaOrazioa margine del G7 in corso ad Ancona si dice orgoglioso di aver scelto le Marche come regione dove tenere il vertice: “Ringrazio il presidente Acquaroli e il sindaco per l’organizzazione importante che c’è stata, ho ricevuto solo complimenti da tutti quanti gli ospiti stranieri” dichiara. “Ribadisco che uno dei motivi per cui abbiamo scelto di venire nelle Marche è perché l’ospedale universitario di Ancona, dai dati del ministero e di Agenas è risultato il miglior ospedale pubblico italiano e questo testimonia quanto nelle Marche si sia attenti alladei cittadini” spiega