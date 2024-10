Formiche.net - G7, a Palazzo Brancaccio l’Italia prova a riscrivere una nuova industria

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) G7 dell’, atto secondo. Come anticipato pochi giorni fa, ha preso il via ala seconda riunione ministeriale della presidenza italiana del G7 sue innovazione tecnologica. Sono arrivate di buon mattino, presso lo storico complesso che affaccia su via Merulana, le delegazioni, accolte dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha preso parte alle tre sessioni di lavoro della giornata. Tra gli ospiti eccellenti, anche Gina Raimondo, segretaria al Commercio degli Stati Uniti d’America.