Fratelli d’Italia, a Paolisi entrano due consiglieri comunali di opposizione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAnche la Valle Caudina continua a tingersi dei colori di Fratelli d’Italia. Il coordinatore cittadino dei meloniani di Paolisi, Pasquale Diodato, ha comunicato al Senatore Matera l’adesione al partito dei consiglieri comunali Valentina Cerza, capogruppo di opposizione, e Antonio Montella, anche lui consigliere di opposizione, quest’ultimo primo degli eletti in assoluto in occasione delle ultime elezioni comunali. “L’obiettivo del partito – commenta Diodato – resta esclusivamente quello dell’interesse e della crescita del territorio da perseguire sempre da parte di tutti, indipendentemente dalle visioni di natura amministrativa locale”. Anteprima24.it - Fratelli d’Italia, a Paolisi entrano due consiglieri comunali di opposizione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAnche la Valle Caudina continua a tingersi dei colori di. Il coordinatore cittadino dei meloniani di, Pasquale Diodato, ha comunicato al Senatore Matera l’adesione al partito deiValentina Cerza, capogruppo di, e Antonio Montella, anche lui consigliere di, quest’ultimo primo degli eletti in assoluto in occasione delle ultime elezioni. “L’obiettivo del partito – commenta Diodato – resta esclusivamente quello dell’interesse e della crescita del territorio da perseguire sempre da parte di tutti, indipendentemente dalle visioni di natura amministrativa locale”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Telese Terme - su Turismo e progetti futuri proficuo incontro tra il sindaco e delegazione di Fratelli d’Italia - Per questo motivo, partendo dal vuoto ereditato dalle passate amministrazioni, il Comune è entrato a pieno titolo nei seguenti organismi sovracomunali: Distretto Turistico del Matese, Distretto commerciale, Distretto Agroalimentare di qualità. Anche in questo caso, comunque, l’Amministrazione Caporaso, non è rimasta inerte. (Anteprima24.it)

Sondaggi politici elettorali oggi 9 ottobre 2024 : calano Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle - bene Pd e Forza Italia. Male Italia Viva - Secondo la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni cala dello 0,3 per cento ed è ora al 29,5%. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Ne approfitta il Partito Democratico che cresce dello 0,3% e sale, così, al 22,7 per cento. (Tpi.it)

Andrea Tremaglia è il nuovo vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia - “Ringrazio il coordinatore regionale, onorevole Carlo Maccari, per la fiducia nel conferirmi l’incarico di vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – così il parlamentare di Fratelli d’Italia -. Auguro un buon lavoro a tutto il nuovo esecutivo regionale: ci aspettano sfide sempre più stimolanti e impegnative per le quali saranno essenziali le capacità e l’impegno di tutti”. (Bergamonews.it)