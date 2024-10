Zonawrestling.net - FOTO: L’uragano Milton devasta l’ex sede del Thunderdome WWE

(Di giovedì 10 ottobre 2024), che si sta muovendo attraverso il Golfo del Messico verso la Florida, è stato etichettato come una tempesta altamente pericolosa che potrebbe colpire una vasta area urbana. Nonostante sia stato declassato a tempesta di Categoria 4 oggi, continua a rappresentare una minaccia significativa per la Florida, con l’aspettativa di una pericolosa mareggiata. Danni al Tropicana Field, exdeldella WWE Uno dei punti di interesse colpiti dalla tempesta è stato il Tropicana Field, che ha servito comedella WWE durante la pandemia e ha ospitato quest’anno la Royal Rumble.ha effettuato il “landfall” il 9 ottobre, e il suo impatto è stato immenso. Video condivisi sui social media mostrano danni significativi al Tropicana Field, incluse parti del tetto strappate via dai potenti venti della tempesta.