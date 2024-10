Finisce un’era: l’annuncio di Rafael Nadal (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tennista ha annunciato il ritiro dal tennis Quel ragazzino con le canotte, le fascette in testa e i mille tic è cresciuto in campo. I campi di Manacor, dove ha mosso i primi passi Rafael Nadal sono diventati un ricordo da aggiungere a quanto fatto in campo. Dopo il ritro di Roger Federer, due anni fa, tocca anche all’altro tennista che ha segnato un’epoca di sport. Oggi, 10 ottobre, tramite un video, il maiorchino ha annunciato che dopo la Davis smetterà. Mil gracias a todos Many thanks to all Merci beaucoup à tous Grazie mille à tutti ???? ???? ??? ????? ???? ?????? Obrigado a todos Vielen Dank euch allen Tack alla ????? ????? Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024 “Ciao a tutti, sono qui per comunicarvi che mi ritiro dal tennis professionale – dice -. La realtà è che sono stati anni difficili, l’ultimo specialmente. 361magazine.com - Finisce un’era: l’annuncio di Rafael Nadal Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tennista ha annunciato il ritiro dal tennis Quel ragazzino con le canotte, le fascette in testa e i mille tic è cresciuto in campo. I campi di Manacor, dove ha mosso i primi passisono diventati un ricordo da aggiungere a quanto fatto in campo. Dopo il ritro di Roger Federer, due anni fa, tocca anche all’altro tennista che ha segnato un’epoca di sport. Oggi, 10 ottobre, tramite un video, il maiorchino ha annunciato che dopo la Davis smetterà. Mil gracias a todos Many thanks to all Merci beaucoup à tous Grazie mille à tutti ???? ???? ??? ????? ???? ?????? Obrigado a todos Vielen Dank euch allen Tack alla ????? ????? Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa(@) October 10, 2024 “Ciao a tutti, sono qui per comunicarvi che mi ritiro dal tennis professionale – dice -. La realtà è che sono stati anni difficili, l’ultimo specialmente.

