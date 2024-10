Federasma e Allergie 30 anni di impegno accanto ai pazienti

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà il convegno 'Trent'di attività a favore e a tutela deicon malattie allergiche, atopiche e respiratorie', aperto a, famiglie e volontari, a dare avvio alle celebrazioni per il trentesimoversario di attività diOdv. L'evento è in calendario per il 12 ottobre alle 10.30, nella cornice L'articolo, 30diaiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.