Enrico Bertolino a teatro con lo spettacolo ‘Vecchi si nasce non si diventa’

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)torna sul palco milanese con il suo nuovoVecchi sinon si diventa, in scena per due serate speciali sabato 16 e domenica 17 novembre 2024 alLirico Giorgio Gaber. Diretto da Massimo Navone, con la collaborazione ai testi di Luca Bottura, lopromette di offrire uno spaccato ironico e divertente della Milano di ieri e di oggi. Foto da Ufficio Stampa, noto per il suo stile umoristico pungente, affronta con leggerezza e intelligenza il tema del tempo che passa, esplorando come la città di Milano invecchi e si rinnovi allo stesso tempo, rimanendo sospesa tra tradizione e modernità. “Un po’ come quei dandies che non si rassegnano al passare degli anni e ragionano da ventenni in un involucro da pluri sessantenni”, commenta l’attore.