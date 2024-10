Crosetto, 'l'attacco di Israele a Unifil crimine di guerra' (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane potrebbero costituire crimini di guerra, si tratta di gravissime violazioni alle norme del diritto internazionali, non giustificate da alcuna ragione militare". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Non esiste la giustificazione di dire che - ha aggiunto - le forze armate israeliane avevano avvisato Unifil che alcune delle basi dovevano essere lasciate. Ho detto all'ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite e l'Italia non possono prendere ordini dal governo israeliano". Il ministro ha poi sottolineato che i colpi contro l'Unifil "non sono stati sparati per errore". "Non si tratta di un errore né di un incidente - ha ripetuto - quindi abbiamo bisogno di avere spiegazioni reali nei tempi più rapidi possibili". Quotidiano.net - Crosetto, 'l'attacco di Israele a Unifil crimine di guerra' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane potrebbero costituire crimini di, si tratta di gravissime violazioni alle norme del diritto internazionali, non giustificate da alcuna ragione militare". Così il ministro della Difesa, Guido, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Non esiste la giustificazione di dire che - ha aggiunto - le forze armate israeliane avevano avvisatoche alcune delle basi dovevano essere lasciate. Ho detto all'ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite e l'Italia non possono prendere ordini dal governo israeliano". Il ministro ha poi sottolineato che i colpi contro l'"non sono stati sparati per errore". "Non si tratta di un errore né di un incidente - ha ripetuto - quindi abbiamo bisogno di avere spiegazioni reali nei tempi più rapidi possibili".

