Crolla un frammento di marmo dalla Torre dell’Orologio a Venezia Poche ore prima centinaia di persone sotto

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Undisi è staccatoin Piazza San Marco, a, probabilmente a causa del forte vento che ha colpito la città. Il pezzo è stato trovato ieri mattina vicino al bar Americano, situatol’edificio, incastrato tra le colonne del porticato. L’evento, avvenuto durante la notte tra martedì e mercoledì, è passato inosservato fino al mattino, quando i vigili del fuoco e la Polizia locale sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e recuperare il.Leggi anche: Turista norvegese schiacciato da un bus a Otranto: era in bici per una gita turistica Nonostante la pericolosità della situazione, l’incidente non ha causato feriti, anche perché in quel momento c’eranoin zona. Ieri, la Piazza ospitava la cerimonia di laurea di oltre mille studenti dell’Università Ca’ Foscari, i quali erano ignari di quanto accaduto.