Linkiesta.it - Così la multinazionale del tabacco manda in fumo il secolo scorso

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un pezzo da museo. Questo è ciò che deve diventare la sigaretta tradizionale secondo Stefano Volpetti, presidente di Smoke-free Products di Philip Morris International. E le parole non possono essere scelte a caso se ricopri un ruolodentro ladelpiù grande del mondo, sempre nel mirino per avere prosperato su una dipendenza. Perché è vero che ilfa male ma è altrettanto vero che se esposta in un museo la fine di questo bene (o forse “male”) di consumo avrà sempre un posto tra nostalgici dei grigi ghirigorisi che hanno accompagnato l’umanità nel. Qualcosa che, seppur oggi sia guardata con disprezzo, è stata il simbolo di un vizio libertario per intellettuali e artisti al punto che non sappiamo immaginare Louis Malle, Jean Paul Belmondo, James Dean, Guevara, Mastroianni o Camilleri, senza una qualche combustione di