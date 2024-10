Conflitto di interessi, via libera del Pe ai commissari (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al termine della valutazione sui possibili conflitti d'interesse dei commissari designati, la commissione Affari Giuridici dell'Eurocamera ha dato il via libera alle audizioni di tutti e 26 i candidati. Lo rende noto la commissione stessa via X. Quotidiano.net - Conflitto di interessi, via libera del Pe ai commissari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al termine della valutazione sui possibili conflitti d'interesse deidesignati, la commissione Affari Giuridici dell'Eurocamera ha dato il viaalle audizioni di tutti e 26 i candidati. Lo rende noto la commissione stessa via X.

