Concorso presidi, il Tar dà ragione al ministero. Che ora potrebbe procedere alla assunzione di 519 dirigenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo un mese e mezzo di scuola e almeno un paio di collegi docenti, 519 istituti potrebbero a breve cambiare preside. Il Tar del Lazio si è espresso a favore del ministero dell’Istruzione e del Merito sulla procedura riservata per il reclutamento dei dirigenti scolastici bandita nel 2023 contro la quale alcuni insegnanti che hanno partecipato al Concorso ordinario avevano presentato ricorso, lamentando la disparità di trattamento sui criteri di assunzione e sui punteggi. Via libera, quindi, alla revoca dei reggenti nominati a fine agosto dagli uffici scolastici regionali, in attesa delle pronunce di questi giorni. A cantar vittoria è il ministro Giuseppe Valditara: “Dopo mesi di sterili e pretestuose polemiche politiche si è riconosciuta pienamente la bontà delle scelte adottate dall’amministrazione. Ilfattoquotidiano.it - Concorso presidi, il Tar dà ragione al ministero. Che ora potrebbe procedere alla assunzione di 519 dirigenti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo un mese e mezzo di scuola e almeno un paio di collegi docenti, 519 istitutiro a breve cambiare preside. Il Tar del Lazio si è espresso a favore deldell’Istruzione e del Merito sulla procedura riservata per il reclutamento deiscolastici bandita nel 2023 contro la quale alcuni insegnanti che hanno partecipato alordinario avevano presentato ricorso, lamentando la disparità di trattamento sui criteri die sui punteggi. Via libera, quindi,revoca dei reggenti nominati a fine agosto dagli uffici scolastici regionali, in attesa delle pronunce di questi giorni. A cantar vittoria è il ministro Giuseppe Valditara: “Dopo mesi di sterili e pretestuose polemiche politiche si è riconosciuta pienamente la bontà delle scelte adottate dall’amministrazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso scuola 2020 - tanti errori nei quesiti : azione legale contro il Ministero per chiedere l’annullamento delle domande e tutelare i diritti dei candidati - . L'articolo Concorso scuola 2020, tanti errori nei quesiti: azione legale contro il Ministero per chiedere l’annullamento delle domande e tutelare i diritti dei candidati sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. A oltre un anno dalle dichiarazioni della sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, che prometteva la rettifica dei quesiti errati del concorso ordinario per la ... (Orizzontescuola.it)

Concorso pubblico 2024 per 150 assistenti tecnici al ministero della Giustizia. Scopri come partecipare e i requisiti richiesti : il bando - Concorso pubblico 2024 per 150 assistenti tecnici al ministero della Giustizia. Ecco come partecipare e i requisiti: il bando. Questa è un’opportunità unica per entrare nel settore. . Il Decreto 18 settembre 2024 ha indetto un nuovo concorso pubblico per l'assunzione di 150 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia , Dipartimento dell’Amministrazione ... (Gazzettadelsud.it)

Concorso pubblico 2024 per 150 assistenti tecnici al ministero della Giustizia. Scopri come partecipare e i requisiti necessari : il bando - . Il Decreto 18 settembre 2024 ha indetto un nuovo concorso pubblico per l'assunzione di 150 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia , Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Ecco come partecipare e i requisiti: il bando. Concorso pubblico 2024 per 150 assistenti tecnici al ministero della Giustizia. (Gazzettadelsud.it)