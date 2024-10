Como, per la Giornata della salute mentale un pomeriggio di dialoghi e teatro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Como, 10 ottobre 2024 – “Nonostante Tutto”: sabato 12 ottobre, un pomeriggio di dialoghi, interviste e teatro, a cura del Coordinamento Comasco salute mentale, organizzato in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre esattamente oggi. Lo Spazio Gloria di Como, in via Varesina 72, dalle 14.30 alle 18 accoglie l’evento che mira a sensibilizzare la comunità sulla salute mentale, “promuovendo il benessere e la consapevolezza attraverso una serie di attività informative, arricchite da momenti musicali e teatrali”. Durante la Giornata le associazioni del coordinamento presenteranno le loro molteplici attività a sostegno dei più fragili. Ad aprire il pomeriggio, alle 14.30, saranno dialoghi e interviste sul tema della salute mentale. A seguire, concerto dell’Orchestra botanica Alchechengi. Ilgiorno.it - Como, per la Giornata della salute mentale un pomeriggio di dialoghi e teatro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – “Nonostante Tutto”: sabato 12 ottobre, undi, interviste e, a cura del Coordinamento Comasco, organizzato in occasionemondiale, che ricorre esattamente oggi. Lo Spazio Gloria di, in via Varesina 72, dalle 14.30 alle 18 accoglie l’evento che mira a sensibilizzare la comunità sulla, “promuovendo il benessere e la consapevolezza attraverso una serie di attività informative, arricchite da momenti musicali e teatrali”. Durante lale associazioni del coordinamento presenteranno le loro molteplici attività a sostegno dei più fragili. Ad aprire il, alle 14.30, sarannoe interviste sul tema. A seguire, concerto dell’Orchestra botanica Alchechengi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornata mondiale della salute mentale : Ulss 2 in prima linea - La Giornata Mondiale della Salute Mentale, che ricorre il 10 ottobre, offre l'opportunità di approfondire e condividere esperienze, criticità e proposte, per contribuire a rendere la presa in carico delle persone con disagio mentale una realtà concreta, accessibile, inclusiva ed efficace in tutto. (Trevisotoday.it)

Giornata salute mentale - piazzale Michelangelo si colora di verde - Istituita nel 1992 dalla Federazione mondiale per la salute mentale e riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità, la Giornata mondiale vuole accendere i riflettori su questa tematica e sull’impegno di coloro che operano in questo settore, sulle persone che soffrono di questi disturbi e sui loro familiari che devono poter accedere alle cure e ricevere sostegno e supporto appropriati. (Lanazione.it)

A Milano è partito il tram della salute mentale - È partito da piazza Fontana il tram della salute mentale che, nell’ambito dell’iniziativa Milano4mentalhealth e in collaborazione con Deloitte, attraverserà la città per portare il suo messaggio contro lo stigma. A bordo del mezzo viaggiano pazienti, familiari, operatori e volontari pronti a... (Milanotoday.it)