Christopher Reeve, parlano i figli: "Ecco come è cambiata la nostra vita dopo l'incidente di papà"

I figli del grande interprete di Superman si raccontano nel documentario dedicato all'attore in uscita nelle sale oggi

I figli di Christopher Reeve hanno ricordato i dolorosi dettagli dell'incidente che ha cambiato la vita del padre nel 1995. Il leggendario e amatissimo interprete di Superman rimase paralizzato e dipendente da un respiratore dopo una caduta durante una gara di equitazione, e morì poi per insufficienza cardiaca all'età di 52 anni nel 2004. I tre figli Matthew, 44 anni, e Alexandra, 40 anni, avuti dall'ex Gae Exton, e Will, 32 anni, avuto dalla moglie Dana Reeve - deceduta meno di due anni dopo la morte del marito - si sono riuniti per onorare il padre con il documentario Super/Man:

