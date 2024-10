Chiara Caselli, la confessione: “Lavorare con Nuti, un’esperienza devastante” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Attrice dal talento raffinato e dalla carriera costellata di successi, Chiara Caselli è certamente stata una delle icone del suo tempo. Questo non le ha impedito di vivere un’esperienza segnante con Francesco Nuti sul set del film OcchioPinocchio, che ha definito come devastante, tanto da portarla a mettere in discussione la propria vocazione artistica e la fiducia nel mondo del cinema. Il suo racconto, che riflette un tema attuale e complesso, riguarda gli abusi di potere sul lavoro. L’attrice infatti affermato che, se fosse accaduto oggi e con una maggiore consapevolezza riguardo all’argomento, Nuti avrebbe potuto subire una denuncia. Dilei.it - Chiara Caselli, la confessione: “Lavorare con Nuti, un’esperienza devastante” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Attrice dal talento raffinato e dalla carriera costellata di successi,è certamente stata una delle icone del suo tempo. Questo non le ha impedito di viveresegnante con Francescosul set del film OcchioPinocchio, che ha definito come, tanto da portarla a mettere in discussione la propria vocazione artistica e la fiducia nel mondo del cinema. Il suo racconto, che riflette un tema attuale e complesso, riguarda gli abusi di potere sul lavoro. L’attrice infatti affermato che, se fosse accaduto oggi e con una maggiore consapevolezza riguardo all’argomento,avrebbe potuto subire una denuncia.

