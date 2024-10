Spettacolo.periodicodaily.com - “Canzone della Contea di Levante” di Antonio Lombardi, Concerti e Incontri

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Con il lancio del nuovo album di, intitolato “di”, prende il via la serie di “impossibili”. Si svolgerannoe presentazioni per promuovere un’opera di notevole importanza, con l’obiettivo di sviluppare una nuova rete dedicata alla condivisione di bellezza e impegno. I primi 18si terranno tra Liguria e Toscana, con l’evento conclusivo a Milano, in un calendario che sarà costantemente aggiornato.Lancia “di, che distingue nel panorama musicale italiano come un artista riservato e schivo, pubblica l’album “di”. Il suo approccio alla musica è caratterizzato da un rapporto “carsico” che lo porta a ritirarsi per lunghi periodi, per poi riemergere con nuove opere quando avverte un impulso creativo.