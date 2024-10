Calciomercato Parma, pressing per Kjaer e Manolas. Trattativa in corsa dei crociati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Calciomercato Parma, i crociati proveranno a prendere sia Kjaer che Manolas per potenziare al meglio la propria difesa Il Parma ha bisogno di solidità dietro, e il Calciomercato svincolati stuzzica molto la dirigenza emiliana. Secondo quanto riportato oggi da Fantamaster, c’è il pressing dello stesso Parma sia per Manolas che per Kjaer. Ecco il punto. Calcionews24.com - Calciomercato Parma, pressing per Kjaer e Manolas. Trattativa in corsa dei crociati Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024), iproveranno a prendere siacheper potenziare al meglio la propria difesa Ilha bisogno di solidità dietro, e ilsvincolati stuzzica molto la dirigenza emiliana. Secondo quanto riportato oggi da Fantamaster, c’è ildello stessosia perche per. Ecco il punto.

