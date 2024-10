Calcio serie C. Il Gubbio non vuole più fermarsi. Nel mirino c’è il Legnago Salus (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gubbio – L’incontro di domenica (Calcio d’inizio ore 15) contro il Legnago Salus è di grande rilevanza: la squadra vuole dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Pineto e prosegue il lavoro in allenamento, con Taurino e il suo staff che vogliono limare alcuni dettagli tattici e seguire da vicino i progressi di alcuni acciaccati, D’Ursi su tutti. Come era già stato registrato per la sfida con gli abruzzesi, anche quella contro il Legnago ha due soli precedenti. Le squadre si sono infatti affrontate solo nella stagione 20/21; l’andata al "Barbetti" terminò 0-0, mentre il ritorno in terra veneta terminò 1-2 per il Gubbio, con gol in avvio dei padroni di casa del "futuro ex" Bulevardi, pareggio rossoblù di Juanito Gomez dopo pochi minuti e gol della vittoria siglato da Pellegrini su rigore nel finale. Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Il Gubbio non vuole più fermarsi. Nel mirino c’è il Legnago Salus Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024)– L’incontro di domenica (d’inizio ore 15) contro ilè di grande rilevanza: la squadradare continuità alla vittoria ottenuta contro il Pineto e prosegue il lavoro in allenamento, con Taurino e il suo staff che vogliono limare alcuni dettagli tattici e seguire da vicino i progressi di alcuni acciaccati, D’Ursi su tutti. Come era già stato registrato per la sfida con gli abruzzesi, anche quella contro ilha due soli precedenti. Le squadre si sono infatti affrontate solo nella stagione 20/21; l’andata al "Barbetti" terminò 0-0, mentre il ritorno in terra veneta terminò 1-2 per il, con gol in avvio dei padroni di casa del "futuro ex" Bulevardi, pareggio rossoblù di Juanito Gomez dopo pochi minuti e gol della vittoria siglato da Pellegrini su rigore nel finale.

