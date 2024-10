Calcio Napoli, terzo colpo in un mese a danno di un giocatore: rubata l’auto di Politano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il giocatore del Calcio Napoli era a cena in un ristorante nella zona di Posillipo e quando è uscito non ha più trovato la sua auto Smart che era parcheggiata all’esterno del locale. Nella serata di ieri è stata rubata a Napoli l’automobile di Matteo Politano. La notizia circolata è stata confermata da fonti del 2anews.it - Calcio Napoli, terzo colpo in un mese a danno di un giocatore: rubata l’auto di Politano Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ildelera a cena in un ristorante nella zona di Posillipo e quando è uscito non ha più trovato la sua auto Smart che era parcheggiata all’esterno del locale. Nella serata di ieri è statamobile di Matteo. La notizia circolata è stata confermata da fonti del

