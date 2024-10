Thesocialpost.it - Cade da un’impalcatura e muore a 70 anni nel Parmense

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio a Sant’Antonio di Salsomaggiore, in provincia di Parma, dove un uomo di 70ha perso la vitando damentre stava eseguendo dei lavori in un’abitazione. La vittima, impegnata in un’attività di manutenzione, si trovava in compagnia di un’altra persona al momento dell’incidente. L’intervento immediato dei soccorsi Dopo la caduta, l’altra persona presente sul luogo ha subito allertato i soccorsi, chiamando il 118. Sul posto sono intervenute prontamente un’ambulanza e un’auto medica, ma purtroppo, nonostante i tentativi dei sanitari, per il settantenne non c’è stato nulla da fare. A seguito dell’incidente, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore sono intervenuti per avviare le indagini e chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica caduta.