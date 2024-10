Tpi.it - Bomba d’acqua su Milano, allerta rossa in tutta la Lombardia: esonda il Lambro

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il maltempo si abbatte sulla. Da ieri sera piove con particolare intensità sue sula Brianza e le Prealpi, e solo nella tarda mattinata di oggi i fenomeni sono in attenuazione. La vasca di laminazione del Seveso è stata attivata alle 8,15 e ora è pronta ad accogliere la piena del fiume, già piena per oltre due terzi. Intanto l’assessore alla protezione civile, Marco Granelli, fa sapere che alle 8,40 il fiume– che alle 7,50 aveva raggiunto la soglia di– ha iniziato ad allagare il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, quella di don Mazzi e il Ceas, evacuate in precedenza. Piogge forti su, dove dalle 3 sono caduti 35-40 millimetri. Il Labro ha raggiunto i livelli di 2,90 metri a Brugherio e 2,64 in via Feltre. Il parcoè leggermente allagato.