Berco, conferenza dei capigruppo: "Faremo fronte comune per sostenere i lavoratori" (Di giovedì 10 ottobre 2024) La conferenza dei capigruppo si è riunita nella sede comunale di Copparo, nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, per discutere dei previsti esuberi annunciati da Berco. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl sindaco Fabrizio Pagnoni, il presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ferraratoday.it - Berco, conferenza dei capigruppo: "Faremo fronte comune per sostenere i lavoratori" Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladeisi è riunita nella sede comunale di Copparo, nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, per discutere dei previsti esuberi annunciati da. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl sindaco Fabrizio Pagnoni, il presidente del Consiglio Comunale Lorenzo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Consiglio regionale - si riparte con la conferenza dei capigruppo : all'odg il rinnovo delle commissioni - 29, cc 7 e 7. . . Il presidente di Palazzo Campanella Filippo Mancuso ha convocato infatti la conferenza dei capigruppo per martedì 3 settembre, alle ore 11,30 con un solo punto all'ordine del giorno: il rinnovo delle commissioni ex art. Riprende l'attività del Consiglio regionale dopo la pausa estiva. (Reggiotoday.it)

Commissioni consiliari - intesa all’unanimità in Conferenza dei capigruppo - Nello specifico, l’accordo prevede l’ampliamento a 6 del numero dei componenti delle commissioni IV (Lavori pubblici) e VII (Politiche sociali), rispetto ai 5 membri tradizionalmente contemplati. it. Come ho più volte affermato, infatti, ritengo doveroso, necessario ed utile un dialogo proficuo ed un confronto costante constante“. (Anteprima24.it)

Gaeta / Spiagge e progetti di finanza - convocata per oggi la conferenza dei capigruppo - Comincia a serpeggiare anche nella maggioranza che sostiene il sindaco di Gaeta Cristian Leccese qualche elemento di nervosismo e di tensione dopo la clamorosa convocazione notificata nel pomeriggio del 14 agosto della conferenza dei capigruppo da parte del presidente del consiglio comunale Davide Speringo. (Temporeale.info)

Villaricca : Consiglio comunale senza conferenza di Capigruppo. Opposizione : “atto d’arroganza” - È stato fissato con carattere di “urgenza” il prossimo consiglio comunale in data 05/08/2024 comunicatoci a mezzo PEC in data 31/07/2024 omettendo peró di convocare preventivamente la conferenza dei Capigruppo, violando lo statuto ed il regolamento. I Consiglieri di Opposizione: “Mai nessuno Presidente del Consiglio nella storia di Villaricca è riuscito a fare peggio” “Mai nessun ... (Puntomagazine.it)