Basket femminile, Venezia si impone di forza in Eurolega con le ungheresi di Gyor (Di giovedì 10 ottobre 2024) Debutto positivo per la Reyer Venezia femminile in Eurolega. La squadra di Andrea Mazzon è corsara in Ungheria contro la Uni Gyor per 59-80; le lagunari mandano quattro giocatrici in doppia cifra, con Awak Kuier protagonista con 14 punti e 6 rimbalzi. Gyor che prova a fuggire già nei primi due minuti con un 6-0 di Dubei e Kiss, ma le lagunari si mettono in marcia con la tripla di Matilde Villa: è il preludio ad un break di 0-13 chiuso da un tiro pesante di Kuier al 5?. Le padrone di casa però riescono a limitare i danni e chiudono il primo parziale sotto sul 14-18.

