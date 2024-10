Sport.quotidiano.net - Basket, colpaccio Dragons: in cabina di regia arriva Giovanni Bruni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Prato, 10 ottobre 2024 -dei. Prato si è infatti assicurata le prestazioni di, espertissimo playmaker. Classe 1981, proveniente da Cecina, dove lo scorso anno ha giocato la finale per la promozione in B Nazionale contro Fidenza, l'ex Montecatini completa il roster a disposizione di coach Marco Pinelli e già ad inizio settimana ha svolto i primi allenamenti fisici e atletici con lo staff laniero. Giocatore conosciutissimo in tutta Italia, vanta un curriculum di assoluto spessore in campionati nazionali professionistici. Per le sue qualità da direttore d'orchestra ma anche per il suo comportamento esemplare nei confronti di compagni, avversari e arbitri, viene soprannominato dagli addetti ai lavori “il Professore“.