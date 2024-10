Bari paga una scuola 16 volte il suo valore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una coop subaffitta i locali di una parrocchia a un istituto della città metropolitana a guida dem: il canone dovuto ai preti ammonta a 1.500 euro al mese, in realtà i fuoriclasse del Pd ne sborsano ben 24.000. Chi incassa è nella galassia di Michele Emiliano. Laverita.info - Bari paga una scuola 16 volte il suo valore Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una coop subaffitta i locali di una parrocchia a un istituto della città metropolitana a guida dem: il canone dovuto ai preti ammonta a 1.500 euro al mese, in realtà i fuoriclasse del Pd ne sborsano ben 24.000. Chi incassa è nella galassia di Michele Emiliano.

