Architettura Open House tre giorni di visite guidate tra i tesori della Napoli pubblica e di quella privata

Torna il Festival dell'Architettura che in tre giorni di visite guidate gratuite porterà i cittadini alla scoperta dell'immenso patrimonio architettonico, artistico e urbanistico della città, raccontato grazie all'impegno e la passione di 400 volontari. Oltre 150 appuntamenti in programma tra percorsi urbani, siti istituzionali, palazzi storici, studi professionali, case private, cantieri, talk, laboratori kids, mostre ed eventi Nel weekend dal 18 al 20 ottobre, il Festival dell'Architettura Open House Napoli riaprirà le porte della città al pubblico, con visite e tour gratuiti a spazi pubblici e privati, spesso non accessibili, di straordinario rilievo architettonico, urbanistico e artistico.

