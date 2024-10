Anziano trovato in fin di vita dal figlio. Dopo il decesso c'è l'inchiesta: è giallo in Salento (Di giovedì 10 ottobre 2024) È giallo sulle cause della morte di un 91enne a Veglie. Il decesso dell?Anziano è avvenuto martedì sera, e ieri mattina Dopo il rito religioso si sarebbe dovuta effettuare Quotidianodipuglia.it - Anziano trovato in fin di vita dal figlio. Dopo il decesso c'è l'inchiesta: è giallo in Salento Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Èsulle cause della morte di un 91enne a Veglie. Ildell?è avvenuto martedì sera, e ieri mattinail rito religioso si sarebbe dovuta effettuare

