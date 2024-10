Altra tegola in casa Juventus: infortunio per Teuns Koopmeiners. Ecco quanto rimarrà fuori (Di giovedì 10 ottobre 2024) Periodo nero in casa Juventus. Dopo gli infortuni che hanno colpito Bremer, Nico Gonzalez e Milik, ora tocca a Teun Koopmeiners.Il centrocampista ex Atalanta era uscito anzitempo per un dolore accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari. Oggi è stato sottoposto questa Torinotoday.it - Altra tegola in casa Juventus: infortunio per Teuns Koopmeiners. Ecco quanto rimarrà fuori Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Periodo nero in. Dopo gli infortuni che hanno colpito Bremer, Nico Gonzalez e Milik, ora tocca a Teun.Il centrocampista ex Atalanta era uscito anzitempo per un dolore accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari. Oggi è stato sottoposto questa

LIVE Valerenga-Juventus 0-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : bianconere bloccate - spingono le padrone di casa - 57 Formazioni in campo ed inno della Champions che risuona! Ci siamo! 20. Inizialmente in panchina Cristiana Girelli, spazio a Vangsgaard mentre Cantore agirà sulla destra, al posto di Alisha Lehmann. Juve che fatica a trovare le misure in questo avvio. 45 Le prime indicazioni dal girone C arrivano dalla Germania, dove il Bayern Monaco di Straus ha appena calato una pesante manita ai danni ... (Oasport.it)

Il Cagliari che non ti aspetti. La Juventus frena in casa (1-1) - a Vlahovic risponde Marin - Il giocatore rossoblù ha così interrotto l'imbattibilità sui gol subiti della Juventus in campionato. 5); Conceicao 5. 5 (32' st Yildiz sv); Vlahovic 6. 5 (1' st Fagioli 6), Mbangula 5. Ancora brividi in pieno recupero con un legno colpito dal Cagliari su conclusione da fuori di Obert e uno dalla Juventus direttamente su calcio d'angolo con Yildiz. (Agi.it)

Due rigori e un rosso per simulazione : la Juventus fermata in casa dal Cagliari. Thiago Motta : “Abbiamo fatto tutto noi” - E la beffa è arrivata per colpa di un intervento goffo di Douglas Luiz. In Serie A tutte le partite sono complicate – ha proseguito – in casa e fuori. “Koopmeiners? È uscito per un fastidio, ora dobbiamo valutarlo per vedere come sta”, ha concluso l’allenatore bianconero. Un altro errore decisivo è stato quello di Douglas Luiz: “Bisogna allenarsi e dare il massimo tutti i giorni, sia lui che ... (Ilfattoquotidiano.it)