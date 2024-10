Primacampania.it - Acerra, uomo travolto da un treno: ancora ignota l’identità della vittima

Leggi tutta la notizia su Primacampania.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)– Resta sconosciutadell’investito da undell’Eav ad(Napoli), mentre attraversava i binari nei pressistazione di via Armando Diaz. La, priva di documenti, sembra avere un’età compresa tra i 35 e i 40 anni ed è di probabili origini straniere. Dopo i sopralluoghi delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria, la circolazione ferroviaria è ripresa. Secondo le prime ricostruzioni, l’avrebbe attraversato i binari tra la stazione e il passaggio a livello, ignorando la presenza del sottopasso. Non si esclude che indossasse auricolari, motivo per cui potrebbe non aver sentito l’arrivo del. L'articoloda unproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.