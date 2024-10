Primacampania.it - Acerra: investito e ucciso dal treno al passaggio a livello di via Diaz non sarebbe uno studente

(Di giovedì 10 ottobre 2024)– Secondo le prima informazioni fornite sull’incidente ferroviario in cui una persona è stata travolta da unquesta mattina poco dopo le 8 alFs di viaada pochi metri dalla stazione dei treni, sembrava si trattasse di uno. Dalle successive informazioni fornite, presente sul posto agenti della Polizia di Stato e della Polfer sembra invece si tratti di un uomo di età più grande e non uno. Per lui comunque non c’è stato scampo, è morto sul colpo. Sul posto oltre la Polfer anche i carabinieri della stazione distanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto per chiarire anche le cause di questo incidente mortale. Ilviaggiava sulla linea Roma-Napoli via Cassino, che non coinvolge l’Alta velocità. Al momento la circolazione dei treni è sospesa tra Cancello e Napoli.