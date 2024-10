A Novara arriva l'autobus che ti porta (gratis) a teatro e ti riaccompagna a casa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un autobus che ti porta a teatro e poi, dopo lo spettacolo, ti riaccompagna a casa.É teatrobus, il progetto lanciato dal teatro Faraggiana che prevede tre linee di autobus (gratuite) per portare gli spettatori ad assistere agli spettacoli della nuova stagione di prosa. Tre percorsi diversi Novaratoday.it - A Novara arriva l'autobus che ti porta (gratis) a teatro e ti riaccompagna a casa Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unche tie poi, dopo lo spettacolo, ti.Ébus, il progetto lanciato dalFaraggiana che prevede tre linee di(gratuite) perre gli spettatori ad assistere agli spettacoli della nuova stagione di prosa. Tre percorsi diversi

