Wanda Nara e Icardi di nuovo insieme? Ecco quali sono i problemi e cosa ha fatto lui

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Trae Mauro, la parola “fine” sembra essere un concetto piuttosto flessibile. Nonostante l’annuncio della loro separazione definitiva lo scorso luglio, la coppia più chiacchierata del mondo dello spettacolo e del calcio continua a sorprendere i fan con nuovi indizi di un possibile riavvicinamento. Quando si tratta di loro, infatti, “mai dire mai”. La showgirl e manager argentina aveva dichiarato che il ritorno di fiamma tra lei e il calciatore pareva destinato a durare per sempre, ma le difficoltà non hanno tardato a ripresentarsi. Eppure, nelle ultime settimane, il comportamento dei due ha riacceso le speranze dei loro sostenitori: Mauro ha deciso di volare dain Argentina, e sui social mediacomparsi dettagli che lasciano pensare che la loro storia non sia del tutto conclusa.