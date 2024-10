Fanpage.it - Violento commento omofobo di Beherns per la maglia arcobaleno del Wolfsburg: “Str*nzate gay”, poi le scuse

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Riprovevole episodio accaduto nel, in Bundesliga, quando Kevin Behrens si è rifiutato di firmare laprodotta per una campagna benefica. Il centrocampista ex nazionale tedesco ha anche usato espressioni intolleranti, poi confermate dal club: "Un incidente risolto internamente". Infine, lepubbliche: "Dichiarazioni sbagliate, chiudiamola qui"