Veterinaria finge eutanasia su un gatto per provare a curarlo a casa sua

Una Veterinaria invece di procedere con l'eutanasia prova a sedare e curare il gatto in segreto, ma le cose per lei finiscono male Un rimprovero – niente di più – che ha fatto notizia quello subito da un'esperta Veterinaria che nel lontano 2021 ha deciso di 'portarsi il lavoro a casa'. Janine Parody stava lavorando in uno studio a Framlingham nel Suffolk, in Inghilterra, quando viene sottoposto alla sua attenzione un piccolo gattino di otto mesi. L'animale soffriva di un problema alla pelle, reputato incurabile e il proprietario aveva accettato di lasciarlo andare. Quella mattina, però, Parody non trovò il coraggio. Dopo essersi sottoposta più volte nell'arco della giornata all'eutanasia di questi poveri animali, non era riuscita a fare la stessa iniezione mortale anche a Shadow. Invece di fare l'eutanasia al gatto lo seda per curarlo di nascosto (Pixabay) – Cityrumors.

