Vergognatevi Grande Fratello Helena Prestes secca i coinquilini dopo la scoperta

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)sempre più protagonista al. Il pubblico la conosceva già e appena è iniziato il reality la modella si è subito distinta per aver stretto un’amicizia speciale con Lorenzo Spolverato. Ma è praticamente già finita. Quando infatti ha scoperto che lui è legato a sua volta a Shaila Gatta e che il loro interesse è reciproco, ha deciso di chiudere una volta per tutte. Non solo. Proprio in queste oresi è lasciata andare anche a un’importante confessione al reality di Alfonso Signorini. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha infatti raccontato a Eleonora Cecere e Shaila Gatta di aver conosciuto un ragazzo prima di varcare la porta rossa della casa. Leggi anche: “Una cifra assurda”.